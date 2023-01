Calciomercato Milan – Diavolo colpito da Madueke: sondaggi per giugno

Noni Madueke, autore di una doppietta in PSV-Milan 3-0, obiettivo di calciomercato dei rossoneri per l'estate. Ecco quanto può costare

Daniele Triolo

Nel pomeriggio di venerdì 30 dicembre 2022, ad Eindhoven (Olanda), il Milan ha perso 0-3 in amichevole contro al 'Philips Stadion' contro i padroni di casa del PSV. Si trattava dell'ultimo test match per i rossoneri di Stefano Pioli in vista della ripresa del campionato di Serie A, mercoledì pomeriggio allo stadio 'Arechi' contro la Salernitana.

Calciomercato Milan, fari puntati su Madueke del PSV — Per l'occasione, il Milan è stato infilato per ben due volte da Noni Madueke, classe 2002, esterno destro offensivo inglese che ha colpito - in maniera positiva - i dirigenti del club di Via Aldo Rossi, Paolo Maldini e Frederic Massara. Al punto che, secondo il 'Corriere dello Sport', il Diavolo, che cerca da tempo un calciatore con queste caratteristiche, vorrebbe effettuare dei sondaggi in vista del prossimo calciomercato estivo.

Ha le caratteristiche ideali per il 4-2-3-1 di Pioli — Che sia Madueke, dunque, e non Hakim Ziyech, il calciatore talentuoso che, partendo da destra sulla trequarti del 4-2-3-1 rossonero, rientra sul suo sinistro per sfornare assist e realizzare gol importanti? Il PSV, con cui Madueke ha un contratto fino al 30 giugno 2025, crede molto nel ragazzo: lo prelevò dalle giovanili del Tottenham quando aveva appena 16 anni. 'Transfermarkt' lo valuta 15 milioni di euro ma, presumibilmente, visto l'interesse anche di qualche club in Premier League, tale cifra potrà quasi raddoppiare. Milan, preso il portiere per gennaio: ecco di chi si tratta >>>