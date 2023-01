Calciomercato Milan – Madueke si allontana, la beffa arriva dal Chelsea

Noni Madueke potrebbe non accasarsi al Milan, dal momento in cui su di lui è più forte l'interesse del Chelsea

La sfida contro il PSV Eindhoven è rimasta nella mente dei tifosi rossoneri per diversi motivi. In primis perchè è stato forse il match in cui si sono rese più evidenti le difficoltà del Milan, che poi sono proseguite anche negli impegni recenti. Ma anche perché il Diavolo è rimasto stregato da un giocatore in particolare Noni Madueke. Per il giocatore, però, la strada potrebbe essere complessa.