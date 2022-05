Calciomercato Milan – Lukaku vuole l’Italia: rossoneri alla finestra

Le ultime news sul calciomercato del Milan: il Corriere dello Sport parla di un possibile interesse del Diavolo per Romelu Lukaku

Il Milan, sul calciomercato, pensa ad acquistare un nuovo attaccante. Oltre a Divock Origi, infatti, potrebbe arrivare anche un altro giocatore, visto che il futuro di Zlatan Ibrahimovic è incerto dopo l'operazione di ieri. Il Corriere dello Sport, in edicola questa mattina, mette in primo piano la suggestione Romelu Lukaku, che vuole tornare a tutti i costi in Italia.