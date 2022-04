Calciomercato Milan – Lukaku, colpo possibile con Investcorp? Il punto

Le ultime news sul calciomercato del Milan: secondo i media inglesi, Investcorp vorrebbe prendere dal Chelsea Romelu Lukaku. E' possibile?

Salvatore Cantone

Romelu Lukaku al Milan. La Gazzetta dello Sport, in edicola questa mattina, riporta le indiscrezioni dall'Inghilterra secondo le quali il belga potrebbe vestire la maglia rossonera. Il colpo sarebbe possibile con Investcorp, che avrebbe messo da parte 300 milioni di euro per rafforzare il Diavolo nella prossima stagione. Per questo motivo il nome di Lukaku potrebbe essere possibile.

In realtà, spiega la rosea, l'acquisto di Lukaku al momento sembra essere davvero fanta-mercato. Il Milan, infatti, ha altri nomi in agenda. Stiamo parlando di un centravanti che la scorsa estate è stato pagato dal Chelsea 115 milioni di euro, oltre al fatto che l'attaccante è molto legato all'Inter. In una vecchia intervista, il belga ha detto chiaramente di escludere il trasferimento al Milan proprio per rispetto nei confronti dei tifosi nerazzurri. Insomma, è molto difficile che tutto questo possa essere smentito.

Un nome fattibile è invece quello di Origi, che con ogni probabilità arriverà a parametro zero dal Liverpool. Attenzione anche a Gianluca Scamacca del Sassuolo e a Haller dell'Ajax. Quest'ultimo costa 45 milioni di euro, cifra molto elevata, ma l'investimento non viene considerato spropositato, vista la giovane età. Al di là comunque dei nomi il Milan in questo momento è al centro del mercato: con Investcorp potrebbero esserci colpi inaspettati. Si segue anche un talento esploso in Youth League.

Le ultime notizie sul Milan anche su Google News: CLICCA QUI E SEGUICI