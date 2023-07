Calciomercato Milan – Lukaku proposto anche ai rossoneri?

L'edizione odierna del Corriere della Sera parla anche della situazione legata a Lukaku. Proposto anche al Milan in questo calciomercato?

Continua la ricerca del Milan per quanto riguarda la punta. I rossoneri dovranno trovare il giusto profilo da dare a Stefano Pioli che sia in grado di segnare molto e aoutare Olivier Giroud. Sono molti i nomi che stanno circolando in questo momento. Occhio anche all'intrigo Lukaku, di cui parla anche l'edizione odierna del Corriere della Sera.