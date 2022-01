Calciomercato Milan – Luiz Felipe, prove di rinnovo con la Lazio

Luiz Felipe è uno degli obiettivi di calciomercato del Milan, ma a breve è previsto un incontro tra il suo agente e i biancocelesti.

Come noto, il Milan è a caccia di rinforzi in difesa sul calciomercato e Luiz Felipe è uno dei nomi sul taccuino della dirigenza rossonera. Il brasiliano classe 1997 della Lazio piace molto, anche perché ha il contratto in scadenza a fine stagione e quindi potrebbe accordarsi già da ora a parametro zero. Difficile arrivarci in anticipo visto che i biancocelesti lo valutano 18 milioni e non hanno intenzione di lasciarlo andare. Infatti, oggi il procuratore di Luiz Felipe sarà in Italia per incontrare la Lazio: si proverà a trovare un'intesa sul rinnovo di contratto prima che firmi con altre squadre. Secondo quanto riferisce Repubblica, sul giocatore non c'è solo il Milan e nonostante in casa Lazio ci sia ottimismo c'è ancora un po' di distanza tra le parti. L'infortunio di Tomori accende il mercato: due nomi per il Milan