Calciomercato Milan – Luiz Felipe a zero, possibilità per giugno

Milan a caccia di rinforzi in difesa per il prossimo anno sul calciomercato e Luiz Felipe si libererà gratis. Ecco tutte le ultime.

In questa sessione di calciomercato il Milan lavora soprattutto per la difesa e Luiz Felipe è tra i nomi che sono stati accostati ai rossoneri. Difficile arrivarci a gennaio visto che la Lazio non vuole lasciarlo andare a stagione in corso e chiede 18 milioni per liberarlo, il tutto nonostante abbia il contratto in scadenza a fine stagione. Ecco perché il Milan lo tiene in considerazione per giugno, quando comunque si andrà alla ricerca di almeno un centrale. Il brasiliano, classe 1997, piace molto ai dirigenti rossoneri e il fatto che si liberi a zero lo rende molto appetibile. Ovviamente, il Milan potrebbe già raggiungere un accordo per la prossima stagione. Luiz Felipe, però, piace a tanti altri club. In particolare su di lui c'è l'Inter, ma anche Zenit San Pietroburgo e Valencia monitorano la situazione. Queste, intanto, le notizie più importanti della giornata di oggi >>>