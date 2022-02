Calciomercato Milan – Luis Alberto vicino al Siviglia

Luis Alberto, accostato anche al Milan per il calciomercato, è in realtà prossimo al ritorno in patria. Ecco tutte le ultime.

Stefano Bressi

Ha rinnovato il proprio contratto con la Lazio solo un anno fa, Luis Alberto, ma è uno dei nomi caldi del prossimo calciomercato ed è stato accostato anche al Milan, che però difficilmente potrà prenderlo. Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, il suo addio alla Capitale è quasi sicuro in estate. Per ora è tornato a giocare con continuità, ma il futuro difficilmente sarà ancora biancoceleste. Spagnolo, classe 1992, potrebbe andare al Siviglia, tornando a giocare nel proprio Paese natale, come ha più volte detto di desiderare. Piace anche al Milan, a cui è stato accostato, ma è difficile si concretizzi. Anche perché costa almeno 32 milioni. Queste, intanto, le notizie più importanti della giornata di oggi >>>

Le ultime notizie sul Milan anche su Google News: CLICCA QUI E SEGUICI