Calciomercato Milan – Luis Alberto potrebbe restare alla Lazio

Luis Alberto è uno degli elementi che il Milan segue sul calciomercato. Sembrava poter dire addio, ma le cose sono cambiate.

Nelle scorse settimane Luis Alberto sembrava poter essere un profilo da monitorare sul calciomercato, anche in ottica Milan , ma oggi le cose sembrano cambiate. Il fantasista spagnolo della Lazio sembrava non andare molto d'accordo con Maurizio Sarri, ma nella seconda parte di stagione è tornato centrale nel progetto. È stato recuperato e quindi potrebbe non partire più. La valutazione del classe 1992 è di 32 milioni, ma la sensazione è che difficilmente cambierà squadra.

La conferma arriva da un indizio social. Luis Alberto ha infatti pubblicato una foto in cui è con Sergio Rico, portiere spagnolo classe 1993 del Mallorca e in orbita laziale. Sulla foto di loro due, il fantasista ha aggiunto i colori biancocelesti in emoji. Un indizio sul futuro di Rico, che quindi sarà probabilmente biancoceleste per 5 milioni, ma è difficile pensare che a questo punto Luis Alberto non resti con lui.