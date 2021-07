Calciomercato Milan – Luis Alberto chiede scusa alla Lazio. Ma …

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Luis Alberto, accostato ai rossoneri, è da ieri nel ritiro di Auronzo di Cadore. Che farà?

Daniele Triolo

Ieri mattina Luis Alberto, obiettivo di calciomercato del Milan, è arrivato al campo di allenamento di Auronzo di Cadore, nel ritiro della Lazio, per mettersi agli ordini di Maurizio Sarri, nuovo tecnico biancoceleste. Ne hanno parlato 'La Gazzetta dello Sport' ed il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola.

Luis Alberto, che aveva disertato la prima convocazione per motivi personali, ha chiesto scusa all'allenatore, alla società ed ai compagni di squadra. Quindi, ha assicurato il massimo impegno, di trovarsi bene a Roma e nella Lazio, tornando, di fatto, ad essere un calciatore biancoceleste a tutti gli effetti.

Smaltito il 'mal di pancia', cosa succederà in questa estate di calciomercato per Luis Alberto? Al Milan piace, senza dubbio. Ma il giocatore, classe 1992, costa tra i 50 ed i 60 milioni di euro. Anche perché, cedendolo, il Presidente Claudio Lotito dovrebbe versare il 30% dei proventi della cessione nelle casse del Liverpool come da accordi presi nel 2016.

Il Diavolo, tra l'altro, a quelle cifre non può arrivare, sebbene abbia effettuato un sondaggio con gli agenti del calciatore andaluso. Può dunque andare via dalla Serie A italiana? In Spagna, dicono, può esserci il Villarreal. Alla Lazio, finora, non sono arrivate offerte. Il club capitolino, ad ogni modo, dovrà cedere un big in questo mercato estivo e non è detto che, più avanti, non si riaprano possibili discorsi per una partenza di Luis Alberto.

La precedenza, in tal senso, ce l'ha però Joaquín 'Tucu' Correa. Ha una promessa, da parte della Lazio, di lasciarlo partire in presenza di una buona offerta per la società e per lui: in pressing c'è l'ormai onnipresente PSG.