Calciomercato Milan – Con la Lucchese filo diretto: può arrivare un 2003

Il Milan, in attesa di sbloccare il mercato dei grandi, lavora per il futuro dei suoi giovani con la Lucchese. Come riporta La Nazione, c'è una trattativa in corso con la il club toscano per il cartellino di tre rossoneri. Si tratta dei classe 2001 Marco Romano Frigerio, centrocampista, e Riccardo Tonin, attaccante, e del difensore classe 2000 Gabriele Bellodi.