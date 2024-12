Calciomercato Milan – Jacobone: “Mandato scout a vedere Lucca e Ricci”

Per il centrocampo rossonero, oltre a Ricci, ci sono stati diversi rumors riguardanti: Morten Frendrup del Genoa , sul quale c'è anche l' Atalanta di Gasperini ; Warren Bondo del Monza ; Carney Chukwuemeka del Chelsea , seguito dai rossoneri anche in estate. Il centrocampista del Torino è l' obiettivo principale ed il Milan vorrebbe acquistarlo già a gennaio.

Per Lucca, invece, ci sarebbero altre squadre di Serie A come Napoli e Fiorentina e, in questi giorni, il suo procuratore Giuseppe Riso l'ha proposto ai rossoneri nel caso in cui Abraham dovesse tornare alla Roma. LEGGI ANCHE: Milan da Fonseca a Conceicao: tutti gli aggiornamenti | LIVE News >>>