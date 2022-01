Calciomercato Milan – Lucca, il club rossonero ha deciso il da farsi

Per molto tempo il Milan ha seguito con attenzione Lucca, giovane attaccante desiderio di calciomercato di molti. Ecco la decisione.

Il futuro si avvicina e il Milan deve iniziare a lavorare sul calciomercato per quanto riguarda l'attacco in tal senso, per trovare un nuovo giovane bomber, come per esempio Lorenzo Lucca potrebbe essere. Il classe 2000 del Pisa piace moltissimo alla dirigenza rossonera, che lo ha seguito con particolare attenzione finora. Dopo un inizio di stagione pieno di gol, ha un po' smesso di segnare. Tuttavia, continua a essere oggetto del desiderio di moltissimi club. Ma non più del Milan, a quanto pare. La richiesta è di 6,5 milioni, ma i rossoneri sembra vogliano puntare su Lorenzo Colombo, classe 2002 di proprietà, al momento alla SPAL in prestito. Anche lui ha segnato molto quest'anno. Queste, intanto, le notizie più importanti della giornata di oggi >>>