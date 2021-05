Calciomercato Milan – Lucas Vázquez, richiesta alta ma si tratta

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Lucas Vázquez, esterno destro in scadenza di contratto con il Real Madrid, piace al Diavolo

Il Milan , nel corso della sessione estiva di calciomercato , acquisterà un nuovo esterno destro. Lucas Vázquez è uno dei giocatori che il club di Via Aldo Rossi sta seguendo con molta attenzione in vista della prossima stagione.

Classe 1991, cresciuto nella 'cantera' del Real Madrid , Lucas Vázquez ha sempre indossato la maglia dei 'Blancos', eccezion fatta per una stagione trascorsa in prestito nelle fila dell' Espanyol .

Il Diavolo vorrebbe portarlo in Italia, giacché il suo contratto con il club presieduto da Florentino Pérez scadrà il prossimo 30 giugno ma, come rivelato dal 'Corriere della Sera' oggi in edicola, il giocatore chiede un ingaggio molto alto.