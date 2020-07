Calciomercato Milan – Lokomotiv Mosca interessata a Laxalt

CALCIOMERCATO MILAN – Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato riportate da Sky Sport, la Lokomotiv Mosca è molto interessa a Diego Laxalt, terzino sinistro del Milan rientrato a gennaio dal prestito a Torino.

Al momento non sono ancora state impostate trattative, tuttavia potrebbe esserci uno scambio con Aleksey Miranchuk, centrocampista classe 1995 in scadenza di contratto nel giugno 2021. Vedremo se andrà in porto o meno questo scambio, ma quasi sicuramente Laxalt non vestirà la maglia rossonera nella prossima stagione. INTANTO E’ SCONTRO TRA BOBAN E IL MILAN, CONTINUA A LEGGERE >>>