Inizia a scaldarsi il mercato in entrata dei rossoneri. Secondo quanto ci risulta, il centrocampista Ruben Loftus-Cheek arriverà a Milano nella serata di oggi per diventare un calciatore del Milan. Dopo l'ufficialità di oggi di Sportiello, l'inglese sarà il secondo colpo di questo calciomercato rossonero. LEGGI ANCHE: Pulisic, Traoré e una cessione in vista. Mercato Milan, le ultime di oggi