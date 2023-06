Calciomercato Milan – Preso Loftus-Cheek: un centrocampista dominante

Ruben Loftus-Cheek arriva al Milan in questa sessione di calciomercato. Classe 1996, ha giocato quasi sempre nel Chelsea in carriera

Come ricordato dal 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, il Milan ha preso il suo primo centrocampista in questa sessione estiva di calciomercato. Si tratta di Ruben Loftus-Cheek, classe 1996, prelevato dal Chelsea per 20 milioni di euro bonus inclusi. Per fisico, tecnica e qualità sarà una pedina importantissima per il tecnico rossonero Stefano Pioli.