Calciomercato Milan – Rossoneri su Loftus-Cheek, ma è lotta serrata

Ruben Loftus-Cheek , come noto, è un obiettivo di calciomercato del Milan . I dirigenti rossoneri, Paolo Maldini e Frederic Massara , sono rimasti notevolmente impressionati dal centrocampista inglese, classe 1996 , in occasione della partita della fase a gironi di Champions League giocata (e persa 3-0 ) dal Diavolo in casa del Chelsea lo scorso 5 ottobre 2022 .

Loftus-Cheek, che in questa stagione ha finora accumulato 26 presenze tra Premier League ( 18 ), Champions League ( 7 ) e Coppa di Lega ( una ), con un assist all'attivo in Champions, oltre che al Milan, però, piace anche alla Roma ed a ben cinque squadre di Premier League . Lo ha rivelato 'Football Insider'.

Secondo il giornalista Fraser Fletcher, Loftus-Cheek, il cui contratto con i 'Blues' scadrà il 30 giugno 2024, verrà messo sul mercato dal club di Todd Boehly per fare cassa: in fin dei conti, il Chelsea, in quel ruolo, ha investito la bellezza di 127 milioni di euro, nella scorsa sessione di gennaio, per prelevare Enzo Fernández dal Benfica e per il prodotto dell'Academy londinese non c'è più posto.