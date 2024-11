Il Milan , per quanto riguarda il calciomercato , sta pensando anche alle cessioni e, secondo alcuni rumors, Ruben Loftus-Cheek potrebbe essere tra i calciatori in partenza.

Il centrocampista inglese non ha iniziato benissimo questa stagione e le sue prestazioni non stanno rispettando quelle della scorsa stagione. Per questo motivo la dirigenza potrebbe far partire il numero 8 a gennaio e, su di lui, ci sarebbe l'Al-Nassr, squadra dell'Arabia Saudita di Cristiano Ronaldo e dell'ex allenatore del Milan Stefano Pioli.