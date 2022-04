Calciomercato Milan – L’obiettivo è Renato Sanches. Sull’alternativa…

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Renato Sanches è sempre l'obiettivo numero uno. Attenzione anche a Maxence Caqueret

Tuttosport, in edicola questa mattina, si sofferma sul calciomercato del Milan . La società rossonera, indipendentemente dal cambio di proprietà, guarda sempre con molta attenzione il mercato francese. A tal proposito, oltre a Botman per la difesa, l'obiettivo per il centrocampo è Renato Sanches : i contatti sono ben avviati e la speranza di Maldini è quella di fare il doppio colpo.

L'alternativa a Renato Sanches è rappresentata da Maxence Caqueret. Classe 2000, da due stagioni è titolare fisso del Lione e in quest'annata ha collezionato 37 presenze fra Ligue 1 e Europa League. Abituato a giocare in una mediana a due, si adatterebbe perfettamente nel 4-2-3-1 di Pioli e sarebbe un'ottima alternativa a Sandro Tonali e Ismael Bennacer. Il contratto con Lione è in scadenza nel 2023 e la sensazione che il giocatore non voglia rinnovarlo, così come riferito da RMC Sport. Milan alla finestra. A proposito di mercato: occhio all'arrivo di un difensore.