Calciomercato Milan – Liverpool, ufficiale l’addio a Origi: “Leggenda”

Divock Origi, che sarà un rinforzo del Milan per questo calciomercato estivo, salutato in gloria dal Liverpool: il post dei Reds su 'Twitter'

Il Liverpool , attraverso il proprio account 'Twitter' ufficiale, ha salutato Divock Origi , che, come noto, sarà un nuovo rinforzo del Milan in questo calciomercato estivo. Il centravanti belga, classe 1995 , sosterrà presto le visite mediche con i rossoneri e firmerà un contratto di quattro anni, fino al 30 giugno 2026 , da 3,5 milioni di euro netti a stagione più bonus.

"Divock Origi lascerà il club quando il suo contratto terminerà alla fine di giugno - recita la nota dei 'Reds' -. Grazie per questi incredibili otto anni di servizio e per averci lasciato dei ricordi così speciali. Divock Origi, una leggenda del Liverpool". Nuovo centravanti Milan, una pista in Serie A: le ultime news di mercato >>>