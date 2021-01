Calciomercato Milan – Il Liverpool pensa a Musacchio

CALCIOMERCATO MILAN NEWS – Il Liverpool è in emergenza in difesa e dunque cerca un rinforzo a basso costo che possa dare garanzie. I Reds, per questo, cercano uomini che siano in scadenza di contratto e possano muoversi a cifre molto basse. Secondo il Daily Mail sono sei i giocatori che sono nel mirino della squadra inglese. Tra questi c’è anche Mateo Musacchio. L’argentino, classe 1990, non trova spazio nel nuovo Milan di Stefano Pioli e ha il contratto in scadenza. Due le possibilità: restare a fare panchina o partire. I rossoneri avevano anche pensato allo svincolo e le parti stavano valutando, ma ora il Diavolo proverà a ottenere qualche milione. C’è la possibilità che il Liverpool sia disposto a pagare fino a 4,5 milioni per averlo. Il Milan aspetta e spera.

