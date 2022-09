Calciomercato Milan – Il Liverpool resta sulle tracce di Douglas Luiz | News

Douglas Luiz continua ad rimanere nel mirino del Liverpool. Il centrocampista brasiliano, che tanto piace al Milan e alla Roma in Italia, potrebbe essere uno dei prossimi acquisti della squadra di Jurgen Klopp. Secondo il 'The Express', i 'Reds' sarebbero così fortemente interessati al giocatore che sarebbero ben disposti a mettere sul piatto il cartellino di Oxlade-Chamberlain. Il tutto per Douglas Luiz, calciatore in scadenza di contratto nel giugno del 2023. Milan, le top news di oggi: Origi vola in Belgio. Maniero in esclusiva.