Calciomercato Milan – Occhi puntati su un giovane talento del Lione

Come riportato da Nicolò Schira, il Milan starebbe pensando ad un giovane talento del Lione per un colpo in ottica futura

La stagione è arrivata alla sua seconda sosta per le nazionali e, in attesa di rivedere le nostre squadre in campo, impazza il calciomercato. Il Milan si gode la vetta della classifica ma non smette di programmare il futuro. I dirigenti rossoneri lavorano senza sosta per individuare già ora possibili nuovi colpi per la sessione di mercato invernale ed estiva.