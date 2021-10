Calciomercato Milan – Lingard in scadenza: su di lui c’è anche il Barcellona

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, il Milan sarebbe interessato a Jesse Lingard: su di lui ci sono anche gli occhi del Barcellona

Jesse Lingard potrebbe dire addio al Manchester United. Cresciuto con i 'Red Devils', l'attaccante inglese continua a trovare poco spazio sotto la guida tecnica di Ole Gunnar Soslkjaer. Il classe 1992 ha il contratto in scadenza nel giugno del 2022 e questa situazione ha attirato l'attenzione di alcuni club europei. Tra questi c'è anche il Milan, società che aveva considerato l'idea di far un tentativo in estate per l'ex West Ham. Secondo quanto riferisce 'ESPN' non ci sarebbero solo i rossoneri sul giocatore, ma anche il Barcellona. I 'blaugrana', alle prese con una grave crisi economica, starebbero cercando di acquistare dei calciatori forti ma a basso costo o a parametro zero e avrebbero individuato in Lingard l'identikit ideale per rinforzare la rosa. Milan, ottime notizie: Saelemaekers ha rinnovato il contratto.