Calciomercato Milan – Lingard dirà addio al Manchester United a gennaio

Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato, Jesse Lingard saluterà a gennaio il Manchester United: su di lui non c'è solo il Milan

Il ritorno al Manchester United non è andato come sperava. Dopo la positiva parentesi in prestito all'Aston Villa, Jesse Lingard non è riuscito ad imporsi con la maglia dei 'Red Devils'. La folta concorrenza presente nel reparto offensivo del club allenato da Solskjaer ha impedito l'esterno inglese di poter giocare con continuità. Secondo 'Espn', vista la situazione il classe 1992 saluterà, con ogni probabilità, il Manchester United durante la finestra invernale di mercato. Su lui restano vigili sia il Milan che il Barcellona, club che avevano mostrato interesse per Lingard già questa estate. Dall'Atalanta l'occasione per la trequarti: è stato un obiettivo di mercato del Milan la scorsa estate