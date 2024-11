Nel corso della session estiva di calciomercato il Milan potrebbe prendere un difensore a parametro zero e uno dei nomi più caldi è quello di Victor Lindelof . Come noto, infatti, il reparto arretrato è una delle zone di campo dove il Diavolo in questa prima parte di stagione ha fatto più fatica in assoluto. Al di là dell'ultima prestazione contro il Real Madrid si sono viste diverse lacune e non è detto che non possano riproporsi anche nei prossimi mesi. A questo proposito un innesto di esperienza potrebbe essere quello che serve a questa squadra.

Calciomercato - Lindelof al Milan a parametro zero? Dall'Inghilterra sono sicuri del colpo

Le ultime informazioni le ha fornite 'Caught Offside'. Secondo quanto riportato dal noto portale inglese, infatti, il Milan sarebbe fortemente interessato al centrale del Manchester United, che è in scadenza di contratto al termine della stagione. E la dirigenza rossonera vorrebbe fare almeno un tentativo per provare a prenderlo a parametro zero. Se l'operazione non dovesse andare in porto l'alternativa sarebbe Jakub Kiwior dell'Arsenal, già seguito in passato e in uscita dal club inglese. Al momento, comunque, si parla di rumors.