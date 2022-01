Calciomercato Milan – Lille, idea Faivre per sostituire Ikoné | News

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, il Lille avrebbe puntato gli occhi su Romain Faivre, talento del Brest che piace anche al Milan

Ancora Milan, ancora Lille. Questa volta i due club non sono coinvolti in una trattativa diretta, bensì in un intreccio di mercato. Secondo quanto riferiscono i colleghi di 'calciomercato.com', il club francese avrebbe puntato gli occhi su Romain Faivre. 'Le Dogues' sono alla ricerca di un calciatore che possa rimpiazzare Ikoné, francese che si è trasferito da pochi giorni in Serie A alla Fiorentina. Nonostante la volontà di Faivre sia quella di trasferirsi a Milano, il Brest rimane sempre fermo sulla sua posizione, ovvero quella di cedere il proprio gioiellino dinanzi ad una cifra ritenuta idonea. Una brutta notizia, dunque, per il Milan che sta cercando di acquistare dal Lille Sven Botman, con Renato Sanches che sarebbe un rinforzo gradito dalle parti di Milanello per sostituire Franck Kessié, quest'ultimo destinato a dire addio al Diavolo. Milan, le top news di oggi: incontro per Alvarez! Sfuma Kolo Muani.