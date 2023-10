Calciomercato Milan – Lille interessato ad Ekitike: David libero di partire?

Dalla Francia si parla dell'interesse del Lille per Hugo Ekitike. Il francese lascerà libero Jonathan David, che piace al Milan?

Nonostante l'arrivo di Noah Okafor, che può anche agire da prima punta, e di Luka Jovic, sembra evidente che il Milan abbia bisogno al più presto di un altro attaccante che possa essere il sostituto in questa stagione di Olivier Giroud. Come noto il Diavolo avrebbe Jonathan David in cima alla lista dei desideri e potrebbe fare un tentativo già a gennaio.