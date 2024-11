Calciomercato Milan – Prestito in Serie B per il giovane rossonero

Calciomercato Milan, un giovane rossonero potrebbe andare in prestito in Serie B per far esperienza: ecco chi potrebbe cambiare maglia.

Redazione PM 18 novembre 2024 (modifica il 18 novembre 2024 | 15:16)

Il Milan sta iniziando a muoversi sul calciomercato non solo in entrata, ma anche in uscita. I rossoneri, secondo alcuni rumors, starebbero pensando di cedere in prestito un giovane calciatore che, presto, potrebbe giocare in Prima Squadra. Stiamo parlando del trequartista classe 2007 Mattia Liberali, che potrebbe andare in Serie B.

In estate, Liberali si è messo in mostra durante le amichevoli estive del Milan giocate negli Stati Uniti. I rossoneri vorrebbero mandarlo in prestito in Serie B per farlo maturare ed acquisire esperienza, per poi integrarlo in Prima Squadra a partire dalla prossima stagione calcistica. Il classe 2007 sarebbe un obiettivo di calciomercato di tre squadre della serie cadetta: Bari, Sampdoria e Sassuolo. LEGGI ANCHE: Rinnovo, Reijnders fa sorridere i tifosi del Milan: “Vi posso solo dire che …” >>>