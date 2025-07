Mattia Liberali, giovane talento del Milan, potrebbe giocare in Serie B nel corso della prossima stagione e in modo particolare al Catanzaro. Il classe 2007 nell'ultima annata si è diviso tra Milan Futuro e Primavera, non riuscendo mai ad esprimersi veramente al meglio. Ha raccolto anche una presenza in Serie A, ma purtroppo è rimasta isolata. Intanto nelle ultime ore è emersa una novità in merito a quello che potrebbe essere il suo futuro.