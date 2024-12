Milan, ag. Liberali: “Fa piacere l’interesse di altre squadre, ma ora …”

Ecco le sue parole: "Quando c'è un talento del genere è facile parlarne. Ci sono tante squadre, leggo di Fiorentina e Atalanta su un talento puro, questo fa piacere. Lui ha già dimostrato qualcosa, ma facciamogli fare ancora qualche step. Come caratteristiche è un esterno d'attacco, che gioca tra le linee, che parte a destra per rientrare sul mancino e che ricorda quindi un po' Foden. Ancora è tutto aperto sul suo futuro, non precludo nulla. Vi posso dire che non abbiamo mai parlato con la Fiorentina con Liberali, ma immagino che i viola lo apprezzino".