Calciomercato Milan – L’ex obiettivo Ziyech corteggiato dall’Al-Nassr

Hakim Ziyech, ex obiettivo del Milan, sarebbe corteggiato dall'Al-Nassr, club in cui milita Cristiano Ronaldo

Una delle telenovele più lunghe che hanno vissuto i tifosi del Milan negli scorsi mesi è stata quella relativa al possibile arrivo di Hakim Ziyech. L'esterno marocchino del Chelsea sarebbe servito al Diavolo per compiere quel salto di qualità tanto atteso a destra, ma il classe 1993 non è mai approdato in Italia e la trattativa non è mai decollata.