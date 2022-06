Calciomercato Milan – Leicester fiducioso per De Ketelaere: le ultime

Il Leicester è fiducioso di ingaggiare Charles De Ketelaere dal Club Brugge quest'estate nonostante il forte interesse di Leeds e Milan. A riferirlo è il portale '90min.com'. Il classe 2001 si è affermato come uno dei giovani talenti più brillanti d'Europa negli ultimi anni, registrando 18 gol e dieci assist in tutte le competizioni la scorsa stagione. Le Foxes hanno seguito il belga per mesi, anche se non sono l'unico club interessato. Il Milan è tra le numerose squadre europee a monitorare la situazione di De Ketelaere, così come il Leeds.