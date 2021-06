Calciomercato Milan – Leicester City in chiusura per Édouard

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Odsonne Édouard, in scadenza nel 2022 con il Celtic, andrà a giocare in Premier League

Sarà Édouard, dunque, a rinforzare il reparto d'attacco della squadra inglese: andrà ad affiancare Jamie Vardy e Kelechi Iheanacho. Il giocatore ha scelto il Leicester City proprio per la presenza in panchina di Rodgers, suo ex manager al Celtic. Il trasferimento andrà in porto per 15 milioni di sterline, pari a circa 17,5 milioni di euro. Non appena il Celtic nominerà Ange Postecoglu come nuovo manager, ci sarà il via libera alla partenza di Édouard. Vice Theo: l'ultima idea di Maldini per il mercato estivo del Milan >>>