Calciomercato Milan – Lecce, decisione presa: Colombo verrà riscattato

Arrivano importanti novità circa il futuro di Lorenzo Colombo. Il giovane attaccante di proprietà del Milan è attualmente in prestito al Lecce, squadra con cui ha segnato finora 4 gol tra campionato e Coppa Italia. Non male fin qui per essere alla sua prima stagione da protagonista in Serie A, tanto da aver convinto i salentini a prendere un'importante decisione.