Calciomercato Milan – Ecco perché Leao ancora non firma il rinnovo

Rafael Leao, attaccante del Milan, dovrebbe firmare presto il rinnovo del suo contratto fino al 2026. I motivi per cui l'accordo slitta

Si parla molto, da tempo, del rinnovo del contratto di Rafael Leao con il Milan . L'attaccante portoghese, autore finora in stagione di 10 gol e 6 assist in 27 partite tra Serie A , Champions League e Coppa Italia , è attualmente legato al Milan da un contratto fino al 30 giugno 2024 . Ma, come noto, è volontà comune, tanto del club rossonero quanto del giocatore, di prolungarlo.

Il motivo lo ha spiegato 'La Gazzetta dello Sport' in edicola questa mattina. Si sta attendendo il verdetto del TAS di Losanna sulla questione che vede coinvolti Leao e lo Sporting Lisbona. Che, come tutti sanno, è il club in cui il giocatore è cresciuto e ha esordito nel calcio 'dei grandi'. Nel 2018, infatti, Leao chiese ed ottenne la rescissione del contratto che lo legava ai biancoverdi per via dell'aggressione che i tifosi dello Sporting portarono nel centro sportivo d'allenamento dei 'Leões'.