Calciomercato Milan – Leao può essere ceduto. L’obiettivo è Damsgaard

Le ultime sul calciomercato del Milan: il club rossonero è interessato a Damsgaard, calciatore della Sampdoria. Cessione di Leao in vista?

Salvatore Cantone

Il Corriere dello Sport, in edicola questa mattina, si sofferma sull'interesse del Milan per Mikkel Damsgaard. Il danese, autore di un bellissimo gol agli Europei contro la Russia, piace molto a Maldini e Massara. Il calciatore della Sampdoria può essere utilizzato su entrambe le fasce, e dunque potrebbe essere l'uomo giusto per Stefano Pioli per rafforzare il suo 4-2-3-1.

Damsgaard potrebbe diventare un obiettivo concreto soprattutto in caso di cessione di Rafael Leao. Nei giorni scorsi c'è stato un incontro tra la dirigenza rossonera e Jorge Mendes, procuratore del portoghese, per fare il punto della situazione. La prossima stagione deve essere per Leao quella della consacrazione, ma al momento il titolare del ruolo è Ante Rebic. Serve una svolta, ma probabilmente Leao ha anche bisogna di maggiore continuità di utilizzo.

Il Milan crede nelle potenzialità di Rafael Leao, ma un'offerta importante potrebbe far vacillare la dirigenza: su di lui ci sono Marsiglia, Everton e Wolverhampton. Da valutare anche il futuro di Hauge: dopo le vacanze è previsto un incontro con l'entourage del calciatore per fare il punto della situazione. Alla finestra c'è Wolfsburg. Ecco dunque che Damsgaard potrebbe essere il nome giusto sia per sostituire Leao e sia eventualmente per fare un upgrade sulla fascia destra in caso di cessione di Castillejo. Le sue potenzialità sono sotto gli occhi di tutti: nell'ultima stagione 2 reti e 4 assist con la maglia della Sampdoria. Intanto è vicina la permanenza di Tonali. Le ultime.