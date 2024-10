Calciomercato Milan – Leao via in estate? Il PSG pronto a fare follie se …

Nel corso della sessione estiva di calciomercato il Milan potrebbe anche dover salutare Rafael Leao, sulle cui tracce ci sarebbe anche il PSG. Come noto durante l'ultima finestra di trattative il Barcellona aveva mostrato il proprio interesse per l'esterno portoghese. Netta la posizione della dirigenza rossonera, che ha confermato a più riprese come 'Rafa' non fosse assolutamente in vendita e non si sarebbe mosso. Questo nonostante dalla Spagna proseguissero imperterrite le voci di una volontà da parte di blaugrana di provarci fino all'ultimo. Al di là di un possibile nuovo tentativo, attenzione anche alle sirene francesi.