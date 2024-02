Calciomercato Milan – Romano: “Leao-PSG? Ecco la verità sulla trattativa”

Rafael Leao sarebbe effettivamente nel mirino del PSG per l'estate, ma al momento non ci sarebbe alcuna trattativa

Romano: "Leao al PSG? Nessuna trattativa concreta"

"Il PSG cercherà di rafforzarsi in varie aree quest'estate, ma non mi piace inventare nomi, quindi credetemi: menzionare nomi ora a febbraio significa al 90% inventare perché non c'è nulla di avanzato in questo momento ragazzi. Di sicuro possiamo citare giocatori apprezzati dal PSG. Ad esempio Leny Yoro al Lille, Bernardo Silva era sulla lista l'estate scorsa per il PSG, quindi vediamo se torneranno su quello. Anche Victor Osimhen e Rafael Leão sono molto apprezzati dal ds Campos che li ha ingaggiati al Lille, ma al momento non ci sono trattative concrete".