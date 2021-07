Calciomercato Milan – Leao non è in vendita | PM News

Nonostante le tante voci di calciomercato su Leao, il Milan non ha nessuna intenzione di cedere il proprio attaccante, che resterà.

Si sta parlando tanto del futuro di Rafael Leao nel corso di questo calciomercato, con il Milan che secondo alcuni è pronto a lasciarlo andare a fronte di offerte importanti o scambi vantaggiosi. Il portoghese classe 1999 è reduce da una stagione di alti e bassi, ma è ancora molto giovane. Le tante voci si rincorrono, ma alla fine Leao non dovrebbe lasciare il club rossonero. Il Milan è convinto che sia un grande talento e per questo, secondo quanto appreso da PianetaMilan.it, non è assolutamente in vendita. Il Milan ci vuole puntare, convinto che possa crescere tantissimo. Quindi non c'è offerta o proposta di scambio che tenga: Leao non si muove da Milanello, almeno per questa sessione. Intanto ecco le notizie più importanti di oggi sul mercato del Milan >>>