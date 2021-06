Calciomercato Milan – Leao in cerca di gloria: per il club è incedibile

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Rafael Leao non riesce a trovare ancora continuità e consacrazione. Ma resterà in rossonero

Daniele Triolo

'La Gazzetta dello Sport', parlando del calciomercato del Milan, ha focalizzato la sua attenzione su Rafael Leao, classe 1999, che stasera sarà in campo in occasione della finale degli Europei Under 21 tra il suo Portogallo e la Germania. Una partecipazione, quella agli Europei di categoria, che Leao si è guadagnato di diritto dopo aver eguagliato il suo record di marcature in Serie A (6) con il Milan e per aver dunque contribuito al ritorno dei rossoneri in Champions League.

Leao è certamente un talento, ha sottolineato ancora la 'rosea', ed anche il Milan ne è convinto: non è assolutamente in discussione la sua presenza nella rosea della prossima stagione. Bisogna, però, considerare come il ragazzo, che era atteso dall'annata della sua esplosione, in realtà abbia deluso le alte aspettative che c'erano su di lui. La sua media-voto finale è stata insufficiente (5,4) e i gol li ha segnati contro Spezia (due), Sassuolo, Benevento, Torino, Parma.

Nessuna vittima illustre, dunque, tra quelle colpite da Leao. Quando il Milan si è ritrovato orfano di Zlatan Ibrahimovic (e ciò è accaduto spesso), si è ritrovato anche senza tante armi con le quali colpire gli avversari: Leao, schierato molto spesso nel ruolo di centravanti, ha infatti deluso, schiacciato dalle responsabilità e dal fatto di giocare in una posizione a lui non propriamente congeniale.

Finora, negli Europei Under 21, non gli è andata meglio con il Portogallo: Dany Mota, che gioca in Serie B nel Monza, lo ha oscurato. Di Leao, ha commentato 'La Gazzetta dello Sport', resta impresso un particolare: ha tantissimo talento, ma non lo fa vedere molto. Ha potenzialità evidenti, ma il risultato spesso non è quello che potrebbe raggiungere. Nell'ultimo anno in rossonero un po' si è evoluto, ma non a sufficienza.

I tifosi iniziano ad interrogarsi sulla bontà del suo acquisto: le basi per diventare un campione, in fin dei conti, ci sono. Ci sarà, però, anche la volontà di diventarlo? Una cosa è certa: nel calciomercato estivo il Milan non cederà Leao. La fase di restyling dell'attacco rossonero non lo coinvolgerà, per il club non si tocca. Il prestito non è un'ipotesi presa in considerazione. Magari il Milan potrebbe cambiare idea dinanzi un'offerta folle. Ma questa non dovrebbe arrivare. Leggi qui l'intervista a Gazidis tra mercato, stadio e futuro del Milan >>>