Calciomercato Milan – Leao, in arrivo un’offerta dalla Premier League

Daniele Triolo

Rafael Leao ha un'offerta dalla Premier League. Ed il Milan ragiona se cedere il portoghese in questo calciomercato. Lo ha rivelato 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola. Mercoledì, infatti, Paolo Maldini e Frederic Massara, dirigenti rossoneri, hanno incontrato il procuratore lusitano Jorge Mendes, che cura anche gli interessi dell'ex Lille e Sporting Lisbona.

Quell'appuntamento è stato propedeutico ad un nuovo incontro tra le parti, che avverrà a breve. Il Milan, infatti, aspetta di sapere l'entità dell'offerta che Mendes ha da una squadra del massimo campionato inglese per Leao prima di prendere una decisione sul suo futuro. Il giocatore, pagato quasi 25 milioni di euro nel 2019, secondo il management milanista non ha ancora espresso tutto il suo potenziale: motivo per cui non hanno intenzione di cedere alla prima 'tentazione'.

Discorso diverso, però, potrebbe essere fatto dal Milan su Leao qualora la proposta fosse molto alta e consentisse al Diavolo di poter avere a disposizione i soldi per voltare pagina ed effettuare un grande colpo in attacco. Milan, ansia per Ibrahimovic: ecco come sta l'attaccante svedese >>>