Nel corso dell'ultima sessione di calciomercato il Barcellona, come noto, avrebbe fatto un tentativo per Rafael Leao, anche se il Milan non era disposto ad ascoltare alcuna offerta. Dalla Spagna, infatti, sono state insistenti le voci di un possibile tutto per tutto da parte del club blaugrana per l'esterno portoghese, pallino di Joan Laporta da diverso tempo. In casa rossonera si è sempre fatto muro in merito ad un possibile trasferimento, con lo stesso Giorgio Furlani che ci ha tenuto a ribadire la volontà di tenersi stretta la propria stella. Nei prossimi mesi, però, qualcosa potrebbe cambiare.