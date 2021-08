Calciomercato Milan – Le ultime su Florenzi, Adli, Bakayoko e Vlasic

Il Milan deve concludere il suo calciomercato estivo 2021 con tre o quattro acquisti ancora. Ecco cosa potrebbe succedere in questi giorni

'SportMediaset' ha fatto il punto della situazione sul calciomercato del Milan e su quello che potrebbe succedere nei prossimi giorni in casa rossonera. È in arrivo Alessandro Florenzi , classe 1991 , terzino destro della Roma e della Nazionale Italiana . L'operazione andrà in porto in prestito oneroso con diritto di riscatto fissato a 4 milioni di euro.

C'è stato qualche rallentamento nella trattativa di calciomercato tra Roma e Milan: mancava l'accordo sulla cifra del prestito oneroso. La Roma avrebbe voluto 1,5 milioni di euro; il Milan ha offerto un milione di euro. Si è trattato per tutta la notte, e, pertanto, ogni momento è quello buono affinché l'affare possa concludersi in maniera positiva.

Per il centrocampo, Milan in dirittura d'arrivo per Yacine Adli, classe 2000, di proprietà del Bordeaux. Con Tommaso Pobega che sarà ceduto in prestito e con Franck Kessié infortunato, poi, ci sarà poi bisogno di un altro mediano. A questo proposito, il Chelsea sembra aver aperto alla cessione in prestito di Tiémoué Bakayoko. Il quale, così, tornerebbe in rossonero dopo aver già indossato i colori del Milan nella stagione 2018-2019.