Calciomercato Milan – Le strategie in uscita: pronte le cessioni

Le ultime sul calciomercato del Milan: il club rossonero potrebbe effettuare qualche cessione a gennaio. In primo piano Conti e Castillejo

Salvatore Cantone

Tuttosport, in edicola questa mattina, si concentra sul calciomercato del Milan in uscita. Se la squadra di Pioli non dovesse qualificarsi per le Coppe Europee, la società farebbe sicuramente qualche cessione nella sessione invernale. Sarebbe inutile infatti tenere dei giocatori che praticamente non vedrebbero mai il campo. Quello rossonero è un gruppo felice, ma bisogna stare attenti a non incrinare gli equilibri dello spogliatoio.

In primo piano c'è Andrea Conti. Fuori dalla lista Champions, il terzino non ha disputato neanche un minuto in campionato. La Sampdoria è interessata al giocatore, soprattutto se dovesse andare via Bereszynski. Ricordiamo che l'ex Atalanta è in scadenza a giugno e dunque Maldini non avrebbe nessun problema a cederlo.

In Liguria potrebbe finirci anche Samu Castillejo. Questa volta però sponda Genoa. A differenza di Conti, lo spagnolo è stato utilizzato da Pioli (tre presenze in A) ed è stato gran protagonista nella partita di San Siro contro il Verona. Stando alle ultime indiscrezioni, Shevchenko avrebbe chiesto proprio Castillejo. Anche in questo caso non dovrebbero esserci problemi per la cessione, anche perchè l'esterno offensivo ha un contratto in scadenza nel 2023. Intanto c'è un ritorno di fiamma sul calciomercato per il Milan.