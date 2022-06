Milan, dalla Francia: “Trattativa per il duo Renato Sanches-Botman”

In Francia sono sicuri: il Lille tratta con il Milan per il trasferimento di due giocatori. Si tratta di Renato Sanches e Sven Botman

Carmelo Barillà

Secondo il sito francese 'Le Sport 10', il Lille è in trattativa con il Milan per il trasferimento di due calciatori: Renato Sanches e Sven Botman. I due club stanno cercando di trovare un accordo per il pacchetto completo in questa sessione di calciomercato estiva.

I 'Mastini' hanno bisogno di vendere per bilanciare le finanze. Dopo una stagione piuttosto modesta e un decimo posto in Ligue 1, il Lille ha in mento soltanto un obiettivo: racimolare più soldi possibili. L'azionista di maggioranza, Merlyn Partners, non è completamente soddisfatto della gestione del club. In particolare si parla della cessione di alcuni giocatori, tra i quali Mike Maignan, strepitoso con il Milan, ceduto a meno di 15 milioni di euro un anno fa.

Olivier Létang, presidente del Lille, potrebbe mettere una toppa alla cattiva condotta degli ultimi mesi nonché il mancato rispetto delle specifiche trasmesse dall'azionista di maggioranza del club. Per farlo dovrà vendere giocatori a prezzi molto buoni, il che gli permetterebbero di riguadagnare credito. Renato Sanches e Sven Botman sono appunto i due con maggiore mercato e valore. Il Milan sarebbe in trattativa per un pacchetto completo, che comprenda entrambi magari usufruendo di uno sconto e della necessità del Lille.

I colloqui proseguiranno nei giorni a venire. Dall'esito delle trattative dipenderà anche futuro di Olivier Létang. Se riesce a condurre una buona operazione potrà riconquistare fiducia agli occhi della Merlyn Partners. Elliot Management, il fondo che ha acquistato il Milan qualche anno fa ed è rimasto ancora in società dopo il passaggio a RedBird, è anche quello che finanzia in gran parte Merlyn Partners, proprietario del LOSC. Un asse favorevole che permette di essere ottimisti sull'esito dell'operazione. Oltre a Renato Sanches e Sven Botman, sul mercato è finito il giovane canadese Jonathan David. Da lui, Renato Sanches e Botman i soldi per sistemare il bilancio del Lille. Milan, le top news di oggi: esclusiva Brambati, piace Junior Traore.