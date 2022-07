Calciomercato Milan – Dalla Francia: “Diallo in uscita, cerca minutaggio”

Abdou Diallo è sulla lista dei partenti del PSG : il difensore senegalese è seguito dal Milan e cerca minutaggio per il Mondiale di Qatar 2022. A riferirlo è Le Parisien. Il club francese, infatti, avrebbe pianificato un'importante opera di sfoltimento della rosa. Diversi i giocatori che potrebbero lasciare il PSG quest'estate. Tra questi troviamo i nomi di Julian Draxler, Mauro Icardi, Idrissa Gueye, Colin Dagba, Thilo Kehrer o Abdou Diallo. In particolare, insistono dalla Francia, per gli ultimi due ci sarebbero buone possibilità di cambiare presto maglia.

Sia Diallo che Kehrer sono stati accostati al Milan nelle scorse settimane. Entrambi cercano più spazio per avere una chance di essere convocati dalle rispettive nazionali per il Mondiale in Qatar. Abdou Diallo non sarebbe molto preoccupato visto che nel Senegal ha una debole concorrenza nel suo ruolo. Tuttavia, il 26enne vorrebbe giocare da titolare piuttosto che essere limitato ad un ruolo da sostituto. Il Milan sarebbe interessato. I rossoneri gli potrebbero offrire una doppia possibilità di impiego: un posto da vice Theo Hernandez sulla fascia sinistra oppure uno tra i centrali difensivi per giocarsi le proprie carte con i vari Tomori, Kjaer e Kalulu.