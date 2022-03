Calciomercato Milan – Lazio, ecco come finanziare l’arrivo di Romagnoli

Il Milan saluterà nella prossima sessione di calciomercato Alessio Romagnoli, che, in scadenza, sembra in procinto di legarsi alla Lazio

Uno dei nomi in uscita dal Milan e che potrebbe trovare spazio altrove nella prossima finestra di calciomercato è quello di Alessio Romagnoli .

Il contratto del capitano rossonero, in scadenza il prossimo giugno, non dovrebbe essere rinnovato e così, sul numero 13, si sarebbe fiondata la Lazio , a caccia di un nuovo difensore visto il probabile addio di Luiz Felipe .

Come riporta il quotidiano Il Messaggero, i biancocelesti, in procinto di attuare una vera e propria rivoluzione di mercato, dovranno però finanziare l'arrivo del centrale ex Roma con una cessione.