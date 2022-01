Calciomercato Milan – Lazetic arriva martedì? Le ultime / News

Le ultime sul calciomercato del Milan. I rossoneri hanno scelto il giovane Marko Lazetic per sostituire Pietro Pellegri. Arriva già martedì?

Dopo il no del Monaco a ridiscutere i termini dell'accordo per Pietro Pellegri, il Milan ha deciso di rispedire il giocatore al mittente. A questo punto i rossoneri hanno lavorato immediatamente per un sostituto e sono vicinissimi a chiudere l'acquisto di Marko Lazetic della Stella Rossa. Secondo quanto riferisce 'TuttoMercatoWeb' il classe 2004 potrebbe arrivare già martedì: al club serbo andranno 4-5 milioni di euro, con Lazetic che firmerà col Diavolo un contratto fino al 30 giugno 2027. Segui live il match Milan-Juventus con la nostra cronaca testuale >>>